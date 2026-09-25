Brad Pitt protagoniza "El corazón de la bestia"

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Un perro puede ser un buen gancho para llevar gente al cine y más cuando se trata de una historia de hermandad con humanos; en tanto, la animación no debe verse como un género para niños, sino que puede servir para tocar temas crudos.

Brad Pitt y Uber en El corazón de la bestia

"El corazón de la bestia"

Cada que el perrito Uber aparecía en el set de esta película, el ambiente cambiaba. Todos, dice Brad Pitt, se alegraban, sabiendo que los siguientes minutos serían algo distinto a lo que normalmente vivían.

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Uber, un pastor alemán, tenía experiencia en rescates de montaña y ahora había sido elegido como "actor" para acompañar a Pitt enfundado como un ex oficial de fuerzas especiales, que junto con él lucha por sobrevivir al clima de Alaska tras un accidente aéreo.

"Intentábamos que cada día fuera un día de juego para él, de pronto hacía cosas que no estaban en el guion, pero si quedaron en la película", contó el actor en un encuentro con la prensa.

Para esta cinta fraternal entre un humano y un "lomito", los estudios apostaron a David Ayer, un realizador que en sus historias ve a la amistad como algo importante.

El cineasta trabajó con Pitt en la bélica "Corazones de hierro", donde se ve la complicidad en un pequeño pelotón de soldados, sabiendo que la muerte los acompaña; y quien tiene en su filmografía cintas como "Escuadrón suicida", en donde la importancia de trabajar juntos es el eje y "Brigth", en la cual la amistad es puesta a prueba.

"Que no te engañen. El Corazón de la Bestia es, en realidad, una historia de amor, y una de las más conmovedoras que han surgido en mucho tiempo", dice The Hollywood Reporter.

"Ir a ver la película es una propuesta peligrosa si no quieres que te vean llorando incontrolablemente en público", sentencia Deadline.

Para Pitt, de 62 años, el trabajo fue "difícil". Sabía que en cualquier escena Uber (llamado Odín en el filme), le robaría cámara; que debía ser también que lo alimentara con pollo y, por encima de todo, llevarse bien.

"Es un hombre y un perro que han estado en la guerra y han visto cosas inimaginables, pero se han salvado el uno al otro. Pasar un día con un perro, hace que la vida sea mejor", ha dicho.

Y así, en el firmamento del cine, hay una nueva estrella canina, donde ya están Lassie, Rintintin, Uggie y por supuesto Hachiko.

Temas sociales en animación mexicana

"Un reino para todos nosotros"

Película mexicana de animación que toma temas como la migración y los muros entre países, aderezado con elementos como el tren La Bestia, al que se suben los centroamericanos para intentar llegar a EU.

La cinta se ubica en un tiempo tras una gran guerra que todo pulverizó y que reacomodó a la sociedad en algo que, cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia.

Pero no se asuste, no algo panfletario o académico, es una historia pensada para que adolescentes y pre adolescentes que están desarrollando el poder analítico, sigan estos temas con una trama de aventuras y acción.

La cinta es producida por Fotosíntesis Media, la compañía preocupada por llevar historias con causa y en cuya filmografía se encuentran "La increíble historia del niño de piedra", sobre cómo disfrutar la vida; "El ángel en el reloj", abordando el cáncer infantil y "Un disfraz para Nicolás", sobre el síndrome de Down.

Cuenta con las voces de Alondra Hidalgo ("ICarly"), Guillermo Aponte ("Buscando a Nemo"), Moisés Iván Mora ("Kung Fu Panda") y Pedro de Aguillón ("Pesadilla en la calle del infierno"). Dirige Miguel Ángel Uriegas.