Buscan en Colombia a una pareja de mexicanos

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Ciudad de México.- La Embajada de México en Colombia informó que recibió datos sobre dos mexicanos que no han podido ser localizadas y que se encontraban en la alcaldía de Pereira, luego del terremoto de 7.4 del lunes pasado que suma 288 muertos; sus familiares los buscan con "fe y esperanza".

Mario Alberto Zapata Verdier y su esposa Brenda Eloísa Flores Reyes estaban hospedados en el Hotel Dibeni de Pereira cuando ocurrió el devastador terremoto. Desde entonces, su familia no ha sabido nada de ellos. Antes de que ocurriera la tragedia, su hija, Mariela Zapata, logró hablar con él para confirmar los vuelos de regreso. Desde entonces, perdió comunicación.

Por su parte, Germán Zapata Verdier, un hermano, escribió en Facebook que siguen esperan noticias, pero que al momento no hay actualizaciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que la representación diplomática mantiene comunicación con la familia de los connacionales. Hasta el momento, la embajada mexicana afirma que a la familia de los desaparecidos se le ha brindado "todo el apoyo y acompañamiento ante esta lamentable situación".

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"Desde que se tuvo conocimiento del caso, se realizaron las gestiones necesarias para la inclusión oficial de la pareja en la lista de desaparecidos", explicó.