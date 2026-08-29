Cabeza de Vaca no podrá ser candidato: Zaldívar

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Ciudad de México.- El exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca es considerado prófugo de la justicia, por lo que no puede ser candidato a la Presidencia en 2030, aseguró el ministro en retiro Arturo Zaldívar.

Tras asistir a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar distintos supuestos para determinar si una persona puede ser candidata o no.

"Si esta persona [García Cabeza de Vaca] tiene orden de aprehensión, no ha comparecido al juez y está en otro país, obviamente está sustraído de la acción de la justicia, entonces entraría en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia y no podría ser candidato y también habría que ver en su momento que se requiere una residencia previa para poder competir por la Presidencia de la República", explicó.

Detalló que para ser candidato a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno se debe estar en pleno goce de sus derechos político-electorales.

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De acuerdo con el artículo 38 constitucional, se suspenden estos derechos por estar en prisión preventiva, por cumplir una sentencia condenatoria, porque le fueron suspendidos en una sentencia, incluso si está en libertad, por ser prófugo de la justicia, y por tener condena por algún delito de los señalados en la fracción octava del artículo 38, explicó.