Cae el jefe de plaza del "Cártel del Pacífico"

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Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional informó que en Mexicali, Baja California, fue detenido Ernesto Enrique N, conocido como "Niño" e identificado como jefe de plaza del "Cártel del Pacífico", facción "Los Mayos" en Puerto Peñasco, Sonora.

La Defensa detalló que además fue capturado junto a una persona más, sin que se mencionara su nombre. En una fotografía compartida por la dependencia se observa que se trata de una persona del sexo masculino.

"Niño" es identificado como el responsable del tráfico de drogas y armas entre México y los Estados Unidos, así como colaborador cercano de Jesús Alexander y/o Juan José "N" (a) "Ruso", jefe del grupo delictivo "Los Rusos", perteneciente al "Cártel del Pacífico".

La Defensa, a cargo del general Ricardo Trevilla Trejo, detalló que el "Niño" cuenta con orden de aprehensión por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio para la venta de fentanilo. Al momento de su detención se les aseguró droga, armamento y diversas municiones que finalmente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Mexicali, para continuar con las investigaciones.

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