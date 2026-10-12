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Cae "El Junior", sicario ligado a Los Rusos

Por El Universal

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Cae "El Junior", sicario ligado a Los Rusos
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Guerrero a Eliceo "N", alias "El Junior", jefe de sicarios en el Mercado Central de Acapulco, afín al grupo delictivo Los Rusos.

      Según las investigaciones, "El Junior" se dedicaba a cometer homicidios y extorsiones en dicho mercado y contaba con una orden de aprehensión.

      El detenido era colaborador cercano de Antonio Bautista Vargas, alias "Cabañas", arrestado después de la agresión contra los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      Los hechos ocurrieron en octubre de 2025, mientras los uniformados realizaban operativos para detener a extorsionadores y un presunto agresor murió.

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      Ramírez tenía la encomienda de seleccionar a los sicarios que perpetraron el ataque, fungía como encargado de los cobros de extorsión a comerciantes y homicidios en el Mercado Central, así como ejecuciones a transportistas.

      El secretario de Seguridad, Omar García, manifestó se aseguraron armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y un auto. Indicó que con "El Junior", sería el séptimo detenido relacionado con la célula que atacó a los integrantes de la SSPC.

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