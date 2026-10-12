Cae "El Junior", sicario ligado a Los Rusos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Guerrero a Eliceo "N", alias "El Junior", jefe de sicarios en el Mercado Central de Acapulco, afín al grupo delictivo Los Rusos.
Según las investigaciones, "El Junior" se dedicaba a cometer homicidios y extorsiones en dicho mercado y contaba con una orden de aprehensión.
El detenido era colaborador cercano de Antonio Bautista Vargas, alias "Cabañas", arrestado después de la agresión contra los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Los hechos ocurrieron en octubre de 2025, mientras los uniformados realizaban operativos para detener a extorsionadores y un presunto agresor murió.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ramírez tenía la encomienda de seleccionar a los sicarios que perpetraron el ataque, fungía como encargado de los cobros de extorsión a comerciantes y homicidios en el Mercado Central, así como ejecuciones a transportistas.
El secretario de Seguridad, Omar García, manifestó se aseguraron armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y un auto. Indicó que con "El Junior", sería el séptimo detenido relacionado con la célula que atacó a los integrantes de la SSPC.
no te pierdas estas noticias
Personal médico convoca marcha nacional para el 13 de octubre
El Universal
Además del personal médico, participan maestros de la CNTE y trabajadores de Pemex.
Huracán Simon azota centros turísticos y pueblos vulnerables
AP
Evacuaciones y suspensión de clases en 22 municipios costeros buscan proteger a la población ante el huracán.
Cárteles mexicanos roban autos de lujo en EU para capos
El Universal
Vehículos como BMW, Cadillac y camionetas pickup son modificados para transportar droga.