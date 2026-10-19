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Cae "El Talibán" con otros 4 de cártel

Por EFE

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Cae "El Talibán" con otros 4 de cártel
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      Ciudad de México.- Las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron a Jesús Abraham "El Talibán", y a otros cuatro presuntos integrantes del Cartel del Pacífico, vinculados con el secuestro y homicidio de diez trabajadores mineros y el secuestro de cuatro turistas en Sinaloa, informó este domingo la Secretaría de la Defensa Nacional.

      La captura ocurrió la víspera en Mazatlán, donde las autoridades le decomisaron armamento y un vehículo, según precisó la autoridad castrense.

      La secretaría identificó al capturado como persona de confianza de Juan Benito, alias Beny 17, señalado por la institución como jefe regional de Los Chapitos, una facción del Cartel del Pacífico.

      Según el reporte, los cinco arrestados están vinculados con el secuestro y homicidio de diez trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.

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      Además, la institución los relacionó con el secuestro de cuatro turistas procedentes del central Estado de México, ocurrido el 3 de febrero del año en curso en la ciudad de Mazatlán.

      Asimismo, la Secretaría de Defensa detalló que la operación comenzó el viernes 16 de octubre en el municipio de El Rosario, donde fueron capturados otros cuatro presuntos miembros de una célula delictiva, entre ellos un ciudadano colombiano.

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