Cae funcionaria por caso Carlos Manzo
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Morelia, Mich.- Como parte de las investigaciones por el asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cumplimentó una orden de aprehensión en contra Rosa Alejandra "N", secretaria de Bienestar de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.
Con esta captura suman 34 las personas detenidas por su presunta relación en el asesinato del presidente municipal, el 1 de noviembre de 2025.
La fiscalía expuso que la detención se realizó durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, y la investigada fue puesta a disposición de la jueza que la requiere.
Por su parte, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, denunció que la investigación por el asesinato de Carlos Manzo se está convirtiendo en un tema político-electoral para desarticular a su gobierno.
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Reiteró que su gobierno está dispuesto a colaborar. "Si hay alguien interesada en que se esclarezca este caso, precisamente soy yo", subrayó en un comunicado.
Exigió que la investigación sea transparente y sin fines políticos.
Sobre si defenderá a sus colaboradores, la alcaldesa respondió: "Vamos a defender siempre la justicia, lo que sea justo; vamos a estar de ese lado".
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