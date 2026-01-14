logo pulso
Cae líder de célula de robo a transporte en México-Querétaro

El gobierno de Querétaro apoya en la detención de célula delictiva vinculada al narcomenudeo y otros crímenes en México.

Por El Universal

Enero 14, 2026 07:58 a.m.
A
Cae líder de célula de robo a transporte en México-Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- A través de su cuenta de X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón "N", alias "Moncho", operador de la célula delictiva "Los Lavadora".

Asimismo, mencionó que este logro se debió al apoyo del gobierno de Querétaro.

Esta célula criminal está relacionada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio.

