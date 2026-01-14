Cae líder de célula de robo a transporte en México-Querétaro
El gobierno de Querétaro apoya en la detención de célula delictiva vinculada al narcomenudeo y otros crímenes en México.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- A través de su cuenta de X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón "N", alias "Moncho", operador de la célula delictiva "Los Lavadora".
Asimismo, mencionó que este logro se debió al apoyo del gobierno de Querétaro.
Esta célula criminal está relacionada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio.
no te pierdas estas noticias
Cae líder de célula de robo a transporte en México-Querétaro
El Universal
El gobierno de Querétaro apoya en la detención de célula delictiva vinculada al narcomenudeo y otros crímenes en México.
Guía completa para tramitar visa americana en México en 2026
PULSO
Conoce los pasos y requisitos para obtener tu visa americana en México este año. ¡Prepara tu viaje con anticipación!