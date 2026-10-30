"Caníbal de Atizapán" muere en prisión
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Atizapán de Zaragoza, Méx.- Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como "El Caníbal y/o Monstruo de Atizapán", falleció a los 78 años de edad en el Penal de Tenango del Valle, donde estaba preso cumpliendo múltiples sentencias por los delitos de feminicidio y desaparición de mujeres.
Su deceso fue confirmado por fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes señalaron como motivo de su deceso causas naturales.
Mendoza Celis padecía hipertensión y diabetes, enfermedades que provocaron su traslado en agosto de 2025 al Hospital "Adolfo López Mateos" en Toluca. Allí permaneció hasta que fue estabilizado y luego recluido en el penal para continuar sus sentencias.
El caso salió a la luz después de que el esposo de la víctima acudió al domicilio, ubicado en la calle Las Margaritas, para buscarla. Tras ingresar al inmueble, encontró el cuerpo de su pareja mutilado sobre una mesa.
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El 16 de mayo de 2021 Mendoza Celis fue detenido en una vivienda en Atizapán de Zaragoza, luego del feminicidio de Reyna González Amador. La Fiscalía estatal localizó en el inmueble más de 4 mil 300 restos óseos que correspondían a 19 cuerpos distintos, además de fotos, libretas con nombres, identificaciones, bolsos, calzado, bisutería y videos.
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