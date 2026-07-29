Calor de hasta 40 grados seguirá golpeando a SLP

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El calor no dará tregua este miércoles en San Luis Potosí. La temperatura alcanzará hasta 40 grados en la Huasteca, mientras que en gran parte del estado persistirá el ambiente caluroso acompañado de lluvias en zonas serranas y fuertes rachas de viento durante la tarde y la noche.

De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las sierras, con mayor probabilidad de tormentas en la Huasteca, además de bancos de niebla durante las primeras horas del día.

La Huasteca volverá a registrar el ambiente más extremo, con una máxima de 40 grados y mínima de 24, además de lluvias y viento del este.

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En la Zona Media se esperan temperaturas de 34 grados como máxima y 19 de mínima, con bancos de niebla por la mañana y lluvias aisladas en la sierra.

El Altiplano alcanzará hasta 33 grados, aunque las rachas de viento podrían intensificarse durante la noche y llegar hasta 80 kilómetros por hora en las partes altas.

Para la Zona Centro se pronostica una máxima de 30 grados y mínima de 14, con viento del noreste y rachas que podrían alcanzar 70 kilómetros por hora en zonas serranas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor, mantenerse hidratado y extremar precauciones por los vientos, que podrían provocar la caída de ramas, objetos ligeros o reducir la visibilidad en algunos tramos carreteros.