logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cae "El Tío", líder de célula delictiva afín a "Los Chapitos"

Cinco personas más fueron detenidas y se aseguraron armas, droga y vehículos en Mazatlán

Por El Universal

Julio 27, 2026 12:30 p.m.
A
Cae El Tío, líder de célula delictiva afín a Los Chapitos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El gabinete de Seguridad informó sobre la detención en Mazatlán, Sinaloa, de Ricardo "N", alias "El Tío", operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a la facción "Los Chapitos".

      Acciones de la autoridad

      De acuerdo con la información compartida en el perfil de X de la dependencia federal, en la operación se detuvo a cinco personas más y se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y vehículos.

      Detalles confirmados

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La acción se llevó a cabo en coordinación de elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

      El gabinete de Seguridad reafirmó su compromiso de seguimos trabajando de manera coordinada para debilitar las estructuras criminales y detener a los generadores de violencia.

      LEA TAMBIÉN

      Tuvo el CJNG alianza con Los Chapitos: SSPC

      CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantuvo una alianza con la facción de Los Chapitos, here...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cae El Tío, líder de célula delictiva afín a Los Chapitos
      Cae El Tío, líder de célula delictiva afín a Los Chapitos

      Cae "El Tío", líder de célula delictiva afín a "Los Chapitos"

      SLP

      El Universal

      Cinco personas más fueron detenidas y se aseguraron armas, droga y vehículos en Mazatlán

      Hay muchísimas pruebas del caso de Ernesto Ruffo: Sheinbaum
      Hay muchísimas pruebas del caso de Ernesto Ruffo: Sheinbaum

      Hay "muchísimas pruebas" del caso de Ernesto Ruffo: Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Aseguró que la Fiscalía actúa contra todos los detenidos

      Advierten depresión y ansiedad en jóvenes por tecnoadicción
      Advierten depresión y ansiedad en jóvenes por tecnoadicción

      Advierten depresión y ansiedad en jóvenes por "tecnoadicción"

      SLP

      El Universal

      Expertos en salud mental señalan que el uso excesivo de dispositivos móviles puede causar estos males

      Motociclista alerta a conductor y evita un supuesto robo
      Motociclista alerta a conductor y evita un supuesto robo

      Motociclista alerta a conductor y evita un supuesto robo

      SLP

      Redacción

      Un motociclista alertó al conductor sobre un posible engaño para obligarlo a detenerse