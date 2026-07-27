Cae "El Tío", líder de célula delictiva afín a "Los Chapitos"

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El gabinete de Seguridad informó sobre la detención en Mazatlán, Sinaloa, de Ricardo "N", alias "El Tío", operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a la facción "Los Chapitos".

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información compartida en el perfil de X de la dependencia federal, en la operación se detuvo a cinco personas más y se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y vehículos.

Detalles confirmados

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La acción se llevó a cabo en coordinación de elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

El gabinete de Seguridad reafirmó su compromiso de seguimos trabajando de manera coordinada para debilitar las estructuras criminales y detener a los generadores de violencia.