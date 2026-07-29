Enrique Galindo aspira a Coordinación de AN

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El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, quedó registrado como uno de los seis perfiles que buscarán encabezar la Coordinación Estatal de la Patria, la Familia y la Libertad del Partido Acción Nacional (PAN).

El partido aclaró que su participación corresponde a un proceso interno de organización política y no a la definición de candidaturas rumbo a la elección de 2027.

La confirmación fue hecha por el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en la entidad, Santiago Taboada, quien señaló que el presidente municipal cumplió con el registro y competirá bajo las mismas reglas que el resto de los aspirantes.

Añadió que el Comité Ejecutivo Nacional será el encargado de garantizar que el proceso se desarrolle en igualdad de condiciones para todas las personas participantes.

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Ante los cuestionamientos sobre si la incorporación de un alcalde emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) abre la puerta a una eventual alianza entre ambos partidos, Taboada rechazó esa interpretación y sostuvo que las candidaturas y posibles coaliciones se definirán en una etapa distinta. Indicó que el ejercicio en curso busca exclusivamente designar coordinaciones para impulsar la agenda y las causas del PAN.

El representante panista explicó que Galindo Ceballos decidió participar de manera voluntaria en este proceso y recordó que durante su elección y reelección como alcalde recibió el respaldo de militantes de Acción Nacional. Asimismo, reiteró que los servidores públicos inscritos no están obligados a separarse de sus cargos, ya que este procedimiento no forma parte del proceso electoral.

Al cierre de la convocatoria, el PAN registró seis aspirantes para la coordinación estatal y 36 para las coordinaciones municipales de San Luis Potosí, Ciudad Valles, Matehuala y Ébano. De estos últimos, 20 corresponden a la capital, ocho a Matehuala, siete a Ciudad Valles y uno a Ébano, como parte del proceso con el que el partido pretende posicionar y evaluar perfiles antes de las definiciones electorales de 2027.