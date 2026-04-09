Capturan a “El Fresa”, líder regional del CJNG

TLALMANALCO, Mex.- Kevin “N”, alias “El Fresa”, presunto líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación, y 6 personas más, entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la policía municipal.

La captura de estas personas ocurrió en hechos distintos. El primero ocurrió en la colonia Pueblo Nuevo, cuando los uniformados detectaron a personas manipulando bolsas de plástico y, al ver la presencia policial, intentaron escaparse en dos motocicletas.

Sin embargo, fueron alcanzados y en una inspección les encontraron 72 bolsas con hierba verde y seca similar a la marihuana, 374 envoltorios con una sustancia cristalina con características de la droga conocida como cristal y dos teléfonos celulares.

Por lo anterior, fueron detenidos Giovanni “N”, de 30 años, Jesús “N”, de 20 años, Víctor “N”, de 19 años y dos menores de edad, mismos que indicaron a los policías mexiquenses y municipales que forman parte de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco, dedicado a la venta de droga, cobro de piso y secuestro en los municipios de Tlalmanalco, Chalco y Juchitepec.

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