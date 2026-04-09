Capturan a “El Fresa”, líder regional del CJNG
TLALMANALCO, Mex.- Kevin “N”, alias “El Fresa”, presunto líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación, y 6 personas más, entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la policía municipal.
La captura de estas personas ocurrió en hechos distintos. El primero ocurrió en la colonia Pueblo Nuevo, cuando los uniformados detectaron a personas manipulando bolsas de plástico y, al ver la presencia policial, intentaron escaparse en dos motocicletas.
Sin embargo, fueron alcanzados y en una inspección les encontraron 72 bolsas con hierba verde y seca similar a la marihuana, 374 envoltorios con una sustancia cristalina con características de la droga conocida como cristal y dos teléfonos celulares.
Por lo anterior, fueron detenidos Giovanni “N”, de 30 años, Jesús “N”, de 20 años, Víctor “N”, de 19 años y dos menores de edad, mismos que indicaron a los policías mexiquenses y municipales que forman parte de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco, dedicado a la venta de droga, cobro de piso y secuestro en los municipios de Tlalmanalco, Chalco y Juchitepec.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Apuesta México por el gas no convencional
El Universal
Analiza gobierno su explotación para reducir la dependencia de Estados Unidos