Impulsan reforma en materia de justicia fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una reforma en materia de justicia fiscal, que busca elevar el “mínimo vital” a rango constitucional, eximiendo del Impuesto sobre la Renta (ISR) los ingresos destinados a cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud.

Se trata de una iniciativa del a diputada Marybel Villegas Canché, por la que se propone establecer un límite al cobro de impuestos sobre los ingresos destinados a la subsistencia de las personas, a fin de proteger la economía de los trabajadores.

“Esta reforma no solo representa un avance legislativo, sino un acto de justicia social que tendrá impacto directo en millones de trabajadores en todo México, donde miles de familias destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas”, declaró la legisladora guinda.

La iniciativa propone modificar el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), con el objetivo de que los ingresos correspondientes al mínimo vital no sean objeto de gravamen, protegiendo así la base económica de las y los trabajadores.

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“El mínimo vital no es asistencialismo, es justicia fiscal. Es un principio que pone en el centro la dignidad humana y garantiza que ninguna persona tenga que pagar impuestos sobre lo indispensable para sobrevivir”, afirmó la diputada.