Rinde protesta nuevo titular de la SRE

CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Velasco Álvarez rindió protesta como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de su ratificación ante el pleno del Senado, y destacó que continuará la colaboración con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, pero también las críticas por su extralimitación.

Con 81 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, así como 30 en contra del PAN y del PRI, Velasco Álvarez compareció previamente ante la Comisión de Relaciones Exteriores, donde delineó su plan de trabajo y fue cuestionado por la oposición por el informe del citado comité, en el sentido de la grave situación de desapariciones en México y que se puede configurar delito de lesa humanidad.

El nuevo canciller expuso que el gobierno mexicano no niega el tema de los desaparecidos en México y el dolor de sus familias, por lo que seguirá trabajando y cooperando, pero se cuestiona la extralimitación y la conceptualización que ha realizado el comité de la ONU.

Mencionó que las madres buscadoras y los colectivos de búsqueda “tienen toda nuestra empatía, tienen toda nuestra solidaridad, tienen todo nuestro compromiso de seguir trabajando en este tema que sabemos que es desgarrador, que causa una enorme tragedia en la esfera de cada una de estas personas y vamos a seguir haciéndolo”.

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Aseguró que hay un compromiso total del gobierno.