Reservan detalles de ayuda a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que el gobierno de México ha mandado cuatro cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba en distintos buques de las Fuerzas Armadas, las autoridades de la isla pidieron a nuestro país que se reserven todos los detalles de lo enviado para no comprometer la entrega, principalmente de alimentos y medicinas.

El gobierno de la República de Cuba, mediante una nota diplomática (verbal), solicitó a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se gestione la clasificación como reservada y México accedió a su clasificación por cinco años.

En una solicitud de información enviada a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió que las autoridades cubanas han identificado que la recepción de la ayuda humanitaria ha ocasionado el surgimiento de “disidentes” y “grupos antagónicos” al gobierno de Miguel Díaz-Canel, que aprovechándose de la situación difunden información falsa a la población con la finalidad de azuzarla a organizarse y boicotear la distribución de las donaciones, pretendiendo incluso apropiarse indebidamente de ellas.

“Han identificado como un latente riesgo la posibilidad de que la gobernabilidad, la paz pública y el Estado de derecho se vean comprometidos, generando caos social, ingobernabilidad e insurgencia de grupos de choque”.

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“De divulgarse la información referida, existe el riesgo real de que no sólo la República de Cuba, sino también el resto de los países receptores en la región, podrían asumir una imagen negativa de México, lo cual deterioraría la conducción de las relaciones diplomáticas bilaterales, la credibilidad y erosionaría el liderazgo regional que se ha construido a lo largo de décadas de historia diplomática, afectando además el diálogo y entendimiento con éstos”, se añadió en la respuesta.

Se justificó, a través de la nota diplomática que envió Cuba, que la discreción en el manejo de las acciones de cooperación internacional que México realiza a favor del pueblo cubano no responde a una falta de transparencia, “sino a una estrategia de seguridad humana y de cooperación internacional, como política exterior de ambas naciones”.

“México debe realizar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, para cuidar la relación bilateral y diplomática con el país en cita, y para prevenir que la ayuda humanitaria que envía no se convierta en un generador de violencia e inestabilidad social, cumpliendo así con el principio de la acción humanitaria denominado ‘no causar daño’, que implica el deber de evitar la creación o exacerbación de conflictos en la población afectada”.

El primer cargamento de ayuda de México fue de 814 toneladas.