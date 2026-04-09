Apuesta México por el gas no convencional

CIUDAD DE MÉXICO.- Para fortalecer la soberanía energética, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno analiza la explotación del gas no convencional para reducir la dependencia, principalmente de Estados Unidos, con métodos alternativos al fracking y tener opciones que minimicen impactos ambientales.

“¿Se descarta el tema del fracking en territorio mexicano?”, se le preguntó a Sheinbaum Pardo durante su conferencia de este miércoles en Palacio Nacional.

Explicó que no se ha descartado el uso de estas técnicas, pero subrayó que cualquier decisión dependerá de un análisis científico especializado, y que no tengan los daños ambientales de las primeras fracturas hidráulicas que hizo Estados Unidos. Anunció la creación de un comité de expertos para evaluar el tema.

“Es el tema del gas no convencional, hay distintas tecnologías, pero lo que estamos planteando es que un grupo de científicos, de expertos en agua, en geología, nos diga si hay tecnología que pueda utilizarse y que no tenga los daños ambientales de las primeras fracturas hidráulicas que se hicieron en su momento en Estados Unidos”, declaró.

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Resaltó que el análisis forma parte de la estrategia energética del gobierno federal, que busca fortalecer la producción nacional de gas natural bajo criterios ambientales y científicos, antes de definir una postura definitiva sobre el uso de técnicas como el fracking en México.

Al exponer el avance de las fuentes renovables para la producción energética, apuntó que por lo pronto se va a explotar el gas convencional, pero cuestionó si es viable la explotación del no convencional.