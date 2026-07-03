Capturan a "Kenzo", pero se les muere

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Tepetlaxtoc, Méx.- Después de cinco días de un operativo de rescate, el tigre de bengala "Kenzo", que había escapado de su confinamiento, fue capturado; sin embargo, falleció en las instalaciones de Reino Animal, donde recibió atención médica especializada, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

"Médicos veterinarios intentaron sedar al ejemplar con dardos tranquilizantes. Ante el ataque del felino contra el personal y el riesgo inminente de su integridad física, los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego, premisa fundamental en este tipo de circunstancias", explicaron en un comunicado de prensa.

Asimismo, trascendió que cuando fue localizado Kenzo se abalanzó contra algunas de las personas que participaban en su búsqueda y rescate, por lo que se tuvieron que hacer algunas detonaciones.

Incluso, reportaron que el tigre que se había escapado del Predio e Instalación que Maneja Vida silvestre Animal Experiencia México había matado un caballo durante la madrugada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Profepa destacó que el ejemplar recibió atención médica inmediata por parte de veterinarios de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna (Cepanaf), del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal.

El sábado 27 de junio el tigre escapó de Animal Experience México, un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS).

La Profepa impuso la clausura total temporal de este centro, tras una inspección realizada al establecimiento donde se detectaron irregularidades en las instalaciones y en el cumplimiento del Plan de Manejo autorizado.