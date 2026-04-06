Capturan a "Milo", operador clave de red criminal con orden de extradición

El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención en Quintana Roo de dos integrantes de un grupo delictivo transnacional, entre ellos Remigio "N", alias "Milo", objetivo prioritario y coordinador operativo y financiero de la organización.

El grupo estratégico destacó que "Milo" cuenta con orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada.

La acción se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, en dicha entidad.

Indicó que esta detención representa una afectación directa a la capacidad operativa del grupo criminal y es resultado de mecanismos de cooperación internacional.

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