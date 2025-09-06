Capturan a red de empresarios y funcionarios ligados al huachicol

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch informó de la detención de directivos de empresas y servidores públicos, tras el decomiso histórico de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas el pasado 31 de marzo.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

García Harfuch señaló que tras trabajos de investigación se lograron las detenciones, por lo que se continuará hasta detener a todos los involucrados.

Adelantó que se dará una conferencia de prensa este domingo 7 de septiembre, a las 11:00 horas, en donde se darán a conocer todos los detalles y las acciones en conjunto.

El pasado 31 de marzo, autoridades federales identificaron un buque sospechoso que arribó al puerto de Tampico con presunto cargamento de aditivos, y tras labores de inteligencia se corroboró que el barco transportaba diésel ilegal por lo que fue asegurado.

En su momento, fueron asegurados 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales.

Cae vicealmirante

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por su presunta implicación con el huachicol fiscal.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Farías Laguna fue detenido el pasado martes.

En una escueta ficha que omite la autoridad que llevó a cabo la detención, la hora y el lugar, se reporta que al momento de ser aprehendido el vicealmirante portaba un pantalón azul marino, camisa con franjas color blancas y azules, zapatos color café y que mide 1.85 metros aproximadamente, cabello oscuro y tez blanca.

Sin embargo, fuentes federales confirmaron que Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido junto con cinco hombres y dos mujeres, mismos que fueron ingresados al penal de máxima seguridad del Altiplano y de Hermosillo, respectivamente.

En enero de 2024, el Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Manuel Roberto Farías Laguna, hijo de la cuñada del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, asumió comandante de la 12ª Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.

Asimismo, se desempeñó como secretario particular del titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán, donde se le acusó de operar una red de nepotismo, tráfico de influencias y corrupción en la Semar en conjunto con sus hermanos.