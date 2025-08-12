Caravana migrante se debilita; reciben visas

Mapastepec, Chis.- Casi un centenar de migrantes de la caravana “Éxodo de justicia” se entregaron de forma voluntaria al Instituto Nacional de Migración (INM) al aceptar la propuesta de ser documentado con un permiso temporal por 30 días para llegar a Ciudad de México.

El primer grupo de 30 personas, entre hombres y mujeres, de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Honduras y El Salvador fue beneficiado con visas humanitarias y permisos por 30 días para que puedan llegar a CDMX y regular su situación migratoria.

Mientras tanto, el grueso de la caravana, entre hombres y mujeres con sus hijos en brazos, así como adultos mayores decidió seguir su camino hacía este municipio, escoltados por la Guardia Nacional de Caminos.

Bajo la lluvia y la oscuridad de la noche, el contingente de personas en movimiento caminó por 10 horas, 34 kilómetros, muchos con los pies lastimados, cansados y deshidratados; arribando por la madrugada al domo de una cancha de básquetbol.

Poco a poco, grupos de migrantes decidieron de forma voluntaria entregarse al INM.

Por otra parte, Luis García Villagrán del Centro de Dignificación Humana, fue liberado este lunes tras ser detenido el pasado martes, acusado de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas.