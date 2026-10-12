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FGR vincula a proceso a hombre detenido por armas en SLP

Durante un cateo en SLP, la FGR aseguró armas y vinculó a proceso al detenido por portación ilegal.

Por Pulso Online

Octubre 12, 2026 06:30 p.m.
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FGR vincula a proceso a hombre detenido por armas en SLP
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      Un hombre identificado como Jesús "N" fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la portación de un arma de fuego y la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí.

      Detalles confirmados

      De acuerdo con el comunicado DPE/4595/2026, la detención ocurrió durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble, donde agentes de la Policía Federal Ministerial aseguraron un arma de fuego, tres cargadores, 45 cartuchos útiles y un teléfono celular.

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      La FGR detalló que, durante el operativo, los agentes observaron a Jesús "N" descender de un vehículo estacionado en el exterior del inmueble, acompañado de otro hombre, quien presuntamente realizó disparos contra los elementos policiales y posteriormente huyó.

      El detenido era investigado inicialmente por su probable relación con el robo de autotransporte federal de carga. Sin embargo, tras el aseguramiento de las armas y municiones, el Ministerio Público Federal le imputó posibles delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

      Tras presentar los datos de prueba, el Ministerio Público Federal obtuvo de un juez de Control la vinculación a proceso de Jesús "N", además de la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

      La autoridad judicial también estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

      La Fiscalía precisó que el imputado se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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