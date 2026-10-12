Amnistía Internacional condena represión en protesta por agua en Guadalajara

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Ciudad de México, 12 oct (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) condenó este lunes los actos de represión registrados durante una protesta por el derecho al agua limpia en Guadalajara (oeste) y exigió a las autoridades de Jalisco la localización urgente y presentación con vida de todas las personas detenidas cuyo paradero se mantiene incierto.

Acciones de la autoridad

Durante las manifestaciones ocurridas el 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco, agentes policiales emplearon gas lacrimógeno y agua a presión contra la ciudadanía, resultando heridos varios manifestantes.

El organismo internacional denunció la comisión de "violaciones a los derechos humanos" durante el operativo policiaco, incluyendo el "uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas" tras la aprehensión de los manifestantes.

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Pese a que las autoridades de seguridad del estado informaron sobre la detención de 39 personas, testimonios recabados por organizaciones de la sociedad civil y personas liberadas estiman que la cifra supera los 50 arrestados, según reclamó el comunicado.

¿Qué declararon las autoridades y Amnistía Internacional?

"La represión nunca debe ser una opción ante las personas que pacíficamente se reúnen a exigir sus derechos", declaró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana, Edith Olivares Ferreto, al denunciar la vulneración de las libertades de reunión y expresión en la entidad.

Olivares Ferreto instó al Ejecutivo estatal y a las autoridades judiciales a realizar una investigación expedita y profesional sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, demandando la sanción correspondiente para los agentes responsables de la violencia.

"La protesta es un derecho al que recurren las personas cuando otras alternativas de negociación a sus demandas no han sido escuchadas", enfatizó la directora sobre las demandas por el desabasto de agua potable que se sostienen desde hace meses en la zona metropolitana de Guadalajara.

Asimismo, la organización alertó sobre la necesidad de revisar los cargos penales imputados a los manifestantes para evitar la aplicación de tipos penales diseñados específicamente para criminalizar, castigar e inhibir la protesta social en el país.

Finalmente, AI hizo un llamado a las autoridades del estado y a los organismos responsables del suministro hídrico a restablecer de inmediato los canales de diálogo con la población afectada y atender sus demandas comunitarias.