Sheinbaum no descarta más detenciones por caso Ayotzinapa

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó que haya más detenciones en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.

Sheinbaum sobre posibles nuevas detenciones en Ayotzinapa

Detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que determinará si es necesario detener a más personas involucradas en el caso.

Cabe recordar que el pasado 6 de agosto, la FGR detuvo al exgobernador Ángel Aguirre Rivero por su presunta implicación en la desaparición de los estudiantes normalistas.

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"Si es necesario, la fiscalía así lo determina, pues habrá más detenciones", dijo la presidenta Sheinbaum.

Informe conjunto de FGR y Secretaría de Gobernación

Detalló que antes del 26 de septiembre, día en el que se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, se prevé que la FGR y la Secretaría de Gobernación (Segob) den un informe conjunto sobre el caso.

"Antes de que se cumplan los 12 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, va a dar un informe, estamos pidiéndole a la fiscal para ver si se da el informe conjunto, entre Arturo Medina, la subsecretaría de derechos humanos y el fiscal especializado para el caso Ayotzinapa, para informar cuáles son los, cuáles son las nuevas líneas de investigación, cuáles son los avances y qué es lo que sigue, entonces, antes del 26 de septiembre vamos a, le pedí a la fiscalía, Arturo, a la secretaría de gobernación que puede andar este informe", dijo.