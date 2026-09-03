MC presenta denuncia por apagones en 4 estados

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MÉRIDA, Yuc., septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia popular ante la Comisión Nacional de Energía por el apagón que afectó a más de 745 mil usuarios en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.

Denuncia formal ante Comisión Nacional de Energía

Ante el apagón masivo registrado entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, que afectó a 745 mil 533 personas usuarias en la región, el coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, interpuso una denuncia popular formal ante la Comisión Nacional de Energía (CNE).

La acción jurídica busca frenar la normalización de las fallas en el suministro eléctrico y exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de continuidad y seguridad en ese servicio. Estuvo presente la dirigente estatal Vida Gómez.

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Explicaciones y solicitudes a autoridades

Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atribuyó la interrupción a supuestos actos de vandalismo en dos líneas de alta tensión, la denuncia subraya que dicha explicación debe acreditarse rigurosamente, ya que no constituye de manera automática una causa de fuerza mayor ni exime a las autoridades de su responsabilidad.

Asimismo, se solicitó revisar como antecedente crítico el apagón del pasado 3 de junio del 2026, el cual impactó a 579 MW de carga en Yucatán y Quintana Roo.

La acción jurídica se le requiere a la CFE y al CENACE la entrega total de la información para elaborar un dictamen independiente sobre las causas de la falla.

Además de analizar de forma integral los apagones registrados en los años 2020, 2021, 2024 y 2026 en la península.

Vida Gómez Herrera, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Yucatán, expuso que también se pide determinar posibles sanciones y medidas correctivas ante las deficiencias del servicio; además de bonificaciones e indemnizaciones y ordenar un mecanismo público, sencillo y transparente para hacer efectiva la reparación del daño a las familias y empresas afectadas.

Movimiento Ciudadano reiteramos que la energía eléctrica es un servicio básico y que la calidad de vida de las familias del sureste no puede verse afectada por negligencias, dijo finalmente.