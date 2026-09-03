Segundo informe de Sheinbaum, bajo la lupa

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Amnistía Internacional señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó fuera de su Segundo Informe de Gobierno la crisis de desapariciones, la violencia y los riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras, así como las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

En un mensaje publicado en X, la organización reconoció que la Mandataria federal presentó avances y resultados de su administración, pero consideró que algunas de las crisis de derechos humanos más graves que enfrenta México quedaron fuera de su balance.

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También advirtió que el informe presidencial no abordó la criminalización y estigmatización que, afirmó, continúan restringiendo el espacio cívico en el país."Las desapariciones no dejan de ocurrir porque no se mencionen. Las agresiones contra periodistas y personas defensoras no desaparecen por afirmar que existen libertades", sostuvo.Consideró relevante la mención de una iniciativa de Ley General sobre Feminicidio, pero señaló que, ante la persistencia de la violencia feminicida, las modificaciones legales deben traducirse en acciones efectivas de prevención, investigación, justicia y reparación."La violencia contra las mujeres no se resuelve sólo con nuevas leyes", enfatizó.Expresó además su preocupación porque la consolidación de la Guardia Nacional fue presentada como uno de los pilares de la estrategia de seguridad del Gobierno federal.Recordó que en su documento "Promesas en marcha, derechos en riesgo" planteó que México necesita transitar hacia un modelo de seguridad pública de carácter civil y respetuoso de los derechos humanos.A dos años del inicio de la administración de Sheinbaum, Amnistía Internacional reiteró su llamado al gobierno federal a reconocer las crisis de derechos humanos como primer paso para atenderlas."Los derechos humanos también deben formar parte de las cuentas que se rinden al país", concluyó.