Sentencian a feminicida de pareja en Tláhuac a 93 años de prisión
La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo al acusado tras el llamado de la familia de la víctima.
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Un hombre identificado como Gregorio "N" fue sentenciado a 93 años y cuatro meses de prisión por el feminicidio de su pareja, ocurrido el 26 de octubre de 2024 en la alcaldía Tláhuac.
La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que Gregorio y la víctima estaban en un domicilio en la colonia San Ignacio de Loyola, pueblo de San Andrés Mixquic, cuando la atacó con un cuchillo en el pecho, causándole la muerte.
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La familia de la víctima llamó a la policía y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) lograron detener a Gregorio.
La FGJ aseguró que durante el proceso recabó distintos datos de prueba para esclarecer los hechos.
El 25 de agosto de 2026, un Tribunal de Enjuiciamiento declaró la responsabilidad penal del acusado y sentenció a 93 años y cuatro meses de prisión.
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