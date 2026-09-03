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Nacional

Entregan cuerpos de víctimas del multihomicidio en Atizapán

Dos hombres permanecen detenidos mientras la FGJEM continúa con las investigaciones del caso.

Por El Universal

Septiembre 03, 2026 02:40 p.m.
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Entregan cuerpos de víctimas del multihomicidio en Atizapán
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      Los cuerpos de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo; su esposa, Ana Paula; su hija de tres años y una trabajadora doméstica, fueron entregados a sus familiares, tras el multihomicidio ocurrido en un domicilio del fraccionamiento Gran Viure, en Zona Esmeralda, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).


      Las autoridades informaron que también fue entregado el cuerpo de la mascota de la familia, localizada sin vida dentro de la vivienda.

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      En tanto, el menor de seis años, hijo de Jonathan Meléndez y Ana Paula, permanece bajo el resguardo de familiares.
      De acuerdo con las autoridades, el niño no ha sido entrevistado dado que la prioridad en este momento es su bienestar, por lo que su declaración no forma parte de las diligencias realizadas hasta ahora.
      La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Diego Sebastián "N", de 51 años, socio del tecladista, y Gerardo "N", de 52 años de edad, permanecen en sede ministerial como parte de las investigaciones por el caso.
      La Fiscalía mexiquense mantiene la investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el multihomicidio y determinar la responsabilidad de los dos hombres detenidos.

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