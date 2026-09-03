Sheinbaum atribuye incidentes en Tren Maya a error humano

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los accidentes e incidentes registrados en el Tren Maya estén relacionados con problemas de mantenimiento, infraestructura o materiales de baja calidad, y aseguró que los casos registrados han tenido como causa principal errores humanos.

Sheinbaum atribuye incidentes a error humano y descarta fallas de mantenimiento

Durante su conferencia mañanera, la mandataria federal respondió a los cuestionamientos sobre las condiciones de operación del proyecto y sostuvo que el Tren Maya cuenta con mantenimiento permanente y supervisión de la Agencia de Transporte Ferroviario.

"Tú estás diciendo que por la contratación de una empresa hay problemas de mantenimiento en el Tren Maya y eso es absolutamente falso. Tren Maya tiene su mantenimiento como debe tenerlo cualquier tren del mundo", afirmó.

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Sheinbaum señaló que, cuando se ha presentado algún incidente, se han tomado medidas para evitar que vuelva a ocurrir y reiteró que no existen problemas generalizados de mantenimiento.

"En los casos que ha habido estos problemas, pues desafortunadamente tienen que ver con un error de una persona. Y también se toman medidas para que no vuelva a ocurrir una situación así, pero no hay problemas de mantenimiento", sostuvo.

Problemas técnicos en trenes atendidos por Alstom

La Presidenta, sin embargo, reconoció que dos trenes presentaron problemas con uno de sus equipos, situación que fue atendida por la empresa Alstom y que provocó que algunas unidades fueran detenidas temporalmente.

"Hay un problema que tenían dos trenes que se trabajó con Alstom de un equipo de los trenes que tenía un problema y se está trabajando en ello", explicó.

Aseguró que el problema está siendo solucionado y que el Tren Maya continúa operando con normalidad.

La mandataria federal adelantó que el director del Tren Maya podría emitir un informe sobre las labores de mantenimiento que se realizan en el sistema, además de que funcionarios de las empresas administradoras acudirán a Palacio Nacional a informar sobre su operación a principios de octubre.

EL UNIVERSAL publicó a finales de agosto las pérdidas y gastos de operación del Tren Maya se han incrementado durante 2026; el primer semestre de este año el proyecto registró 5 mil 13 millones de pesos en pérdidas, cifra superior a los 4 mil 810 millones de pesos reportados durante todo 2025.

En contraste, durante los primeros seis meses de 2026 el proyecto obtuvo apenas mil 60 millones de pesos por la venta y prestación de servicios. Esto significa que los ingresos generados por el transporte de pasajeros representan alrededor de 7.5% del monto destinado a su operación durante el periodo.