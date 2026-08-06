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Ssa descarta brote activo de "diarrea explosiva" en México

Activó protocolos de vigilancia y análisis en empacadoras y hoteles

Por El Universal

Agosto 06, 2026 02:40 p.m.
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Ssa descarta brote activo de diarrea explosiva en México
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      El secretario de Salud, David Kershenobich, hizo un llamado a la población a mantener la calma ante los 33 casos de ciclosporiasis, conocida como "diarrea explosiva", registrados en México y descartó que haya un "brote activo" en el país.

      Secretaría de Salud confirma casos y descarta brote activo

      En un breve mensaje en redes sociales, el titular de Salud, explicó que actualmente se han identificado 33 casos en personas nacionales ubicados en 13 estados, es decir, una frecuencia que equivale al 0.00002% de la población. "No tenemos un brote activo en México", sostuvo.

      Expresó que "es importante mantener la calma", ya que, afirma, el parasito Cyclospora cayetanensis está presente en todo el mundo y ocurre de manera recurrente cada año cuando se registran algunos casos en nuestro país, sin que ello constituya un brote o una señal de alarma.

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      Acciones de la autoridad y protocolos de investigación

      Recordó que del 25 de mayo hasta el 31 de julio, se han identificado 33 casos en personas nacionales que habitan en 13 estados del país. Cabe destacar que actualmente hay reportes internacionales ligados a la "diarrea explosiva" principalmente en Estados Unidos y en viajeros de Reino Unido a México.

      Agregó que la Secretaría de Salud activó de manera inmediata los protocolos de investigación, vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica a través de la Dirección de Epidemiología y de Cofepris en colaboración con Senasica, cuya finalidad es identificar riesgos y proteger la salud de la población.

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      Afirmó que las muestras analizadas por México y Estados Unidos no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en la empacadora que se investiga en el estado de Guanajuato, así como añadió que los estudios realizados en los hoteles de Quintana Roo siguen en proceso.

      El secretario de Salud explicó que el riesgo de transmisión de ciclosporiasis de persona a persona "es poco común" y que el riesgo principal se encuentra en el consumo de frutas, verduras o agua contaminada, por lo que recomendó lavar las frutas y verduras con agua limpia y potable.

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