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Valores

Nu concluye transformación a banco en México y amplía oferta financiera

Los depósitos ahora están protegidos por el IPAB con cobertura hasta 3.6 millones de pesos.

Por El Universal

Agosto 06, 2026 02:32 p.m.
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      Nu concluyó su transformación de Sociedad Financiera Popular (Sofipo) a institución de banca múltiple y, a partir de este 6 de agosto, comenzó a operar formalmente como banco en México, con lo que amplía la protección de los recursos de sus más de 15 millones de clientes y abre la puerta a una oferta más amplia de productos financieros.


      La institución de origen brasileño informó que el proceso incluyó una migración tecnológica realizada el 5 de agosto, la cual permitió trasladar su operación a la nueva infraestructura bancaria sin afectar el funcionamiento de las tarjetas de crédito y débito ni el acceso de los usuarios a la aplicación. La autorización para iniciar operaciones fue otorgada previamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras concluir el proceso de supervisión regulatoria.

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      Con el cambio de figura regulatoria, los depósitos de los clientes dejan de estar protegidos bajo el esquema de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), cuyo seguro cubría hasta 25 mil UDIS, equivalentes a alrededor de 225 mil pesos, y pasan al respaldo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que protege hasta 400 mil UDIS, es decir, cerca de 3.6 millones de pesos por persona y por institución bancaria.
      Nu aseguró que los usuarios conservarán el mismo número de cuenta, tarjetas, historial, aplicación y acceso a sus productos actuales.
      La empresa señaló que convertirse en banco también le permitirá desarrollar nuevos productos y servicios que no podía ofrecer bajo su anterior licencia, entre ellos cuentas de nómina, mayores capacidades de crédito y otras soluciones financieras, manteniendo un modelo completamente digital y sin sucursales físicas.
      "Este hito es un punto de partida para seguir acompañando de cerca a nuestros clientes. Operar como banco nos da las herramientas para evolucionar junto a ellos, manteniendo la misma esencia, simplicidad y transparencia de siempre, ahora con más posibilidades", afirmó Armando Herrera, director general de Nu México.
      La institución destacó que la transición representa la culminación de un proceso iniciado en 2023, cuando solicitó la licencia bancaria. Posteriormente, obtuvo la autorización regulatoria en julio de este año y, tras completar las auditorías y la migración tecnológica, concretó el inicio formal de operaciones como banco digital.
      Con esta transformación, Nu se convierte en el banco digital más grande del país por número de clientes, con una base superior a 15 millones de usuarios, y buscará fortalecer su presencia en el sistema financiero mexicano mediante una mayor oferta de productos y servicios bajo el marco regulatorio de la banca múltiple.

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