Mujer solicita asesoría a GCE tras aborto espontáneo

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Una mujer acudió a las oficinas centrales de la Guardia Civil Estatal (GCE) para solicitar asesoría, derivado que presentó un aborto espontáneo, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Precisó que la mujer acudió a un hospital a solicitar atención médica, sin embargo, cuando estaba en su casa presentó problemas con el embarazo y le sobrevino la interrupción involuntaria.

Explicó que tras lo sucedido la ciudadana decidió acercarse a la corporación estatal, a fin de solicitar información de las implicaciones legales de este tipo de circunstancias y descartar la comisión de un delito.

"Esa información es respecto de una persona que acudió a servicios médicos y luego en su casa sufrió, lo que podemos llamar, pues sí algo delicado como un aborto", concluyó el entrevistado.

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Por separado, Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, informó que, desde noviembre del 2024 a la fecha, se han realizado más de 400 interrupciones legales del embarazo (ILE).

"La clínica que más casos tiene, es el Hospital del Niño y la Mujer, precisamente porque es el hospital que tiene el mayor expertise en el tema desde que se aprobó (desde el 7 de noviembre del 2024)", remató.