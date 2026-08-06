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Ciencia y Tecnología

NASA prepara nuevos paneles solares para la estación espacial

Jessica Meir y Anil Menon trabajaron durante más de seis horas fuera de la estación; la instalación reforzará el suministro eléctrico del laboratorio orbital.

Por EFE

Agosto 06, 2026 02:26 p.m.
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NASA prepara nuevos paneles solares para la estación espacial
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      Miami (EE.UU.), 6 de agosto de 2026 (EFE).- Los astronautas de la NASA Jessica Meir y Anil Menon concluyeron este jueves una caminata espacial de seis horas y 27 minutos para preparar el canal de energía que recibirá nuevos paneles solares en la Estación Espacial Internacional (EEI).

      Los tripulantes salieron del laboratorio orbital alrededor de las 8:35 horas del este de Estados Unidos (12:35 GMT), equipados con los materiales necesarios para realizar los trabajos. Regresaron a su interior a las 15:00 horas (19:00 GMT), después de cumplir todos los objetivos principales, informó la NASA.

      Preparan modernización energética de la EEI

      La intervención se concentró en el canal de energía 3B, donde serán conectados los paneles solares desplegables IROSA. Estos serán los séptimos de los ocho contemplados en el programa de modernización iniciado en 2021.

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      La llegada de los nuevos equipos está prevista para finales de 2026. Su función será proporcionar energía adicional para sostener las operaciones críticas de la estación, incluida su futura desorbitación segura y controlada.

      A diferencia de los sistemas tradicionales, los paneles IROSA no requieren motores para desplegarse. La energía almacenada en sus estructuras de material compuesto permite que se abran completamente hasta alcanzar 19 metros de longitud en aproximadamente seis minutos.

      Primera caminata espacial de Anil Menon

      La misión representó la sexta caminata espacial de Jessica Meir, quien en marzo pasado instaló un soporte similar durante otra salida al exterior de la estación.

      Para Anil Menon fue su primera experiencia fuera del laboratorio orbital, apenas 22 días después de haber llegado al espacio.

      La NASA precisó que esta fue la caminata espacial número 281 dedicada al ensamblaje, mantenimiento y modernización de la Estación Espacial Internacional.

      La agencia estadounidense tiene programadas otras dos salidas de mantenimiento para los días 13 y 25 de agosto, aunque todavía no informa qué astronautas participarán.

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