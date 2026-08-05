Confirman casos de "diarrea explosiva" en Jalisco; suman 33 en México

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La Secretaría de Salud informó que se han identificado 33 casos confirmados de ciclosporiasis, distribuidos en diversas entidades federativas, "los cuales continúan bajo seguimiento epidemiológico conforme a los protocolos nacionales".

En Estados Unidos se han reportado más de 18 mil casos confirmados y dos muertes asociadas al brote de ciclosporiasis, que en un principio fue relacionada con la empacadora Taylor Farms, que opera en Guanajuato.

Sin embargo, las autoridades sanitarias no encontraron evidencia en la empacadora identificada por autoridades estadounidenses como posible fuente del brote, como resultado de visitas de verificación, revisión documental, rastreabilidad de productos y toma de muestras.

"Los análisis realizados hasta este momento por las autoridades sanitarias de México y de Estados Unidos no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas", señaló la Ssa en un comunicado.

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El Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico unicelular que infecta el intestino delgado y causa una enfermedad intestinal llamada ciclosporiasis.

Ayer, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido emitió una alerta por casos reportados de ciclosporiasis en turistas de ese país, que visitaron la Riviera Maya.

Al respecto, la Secretaría de Salud señaló que la COFEPRIS y la Dirección General de Epidemiología desplegaron cinco brigadas de trabajo que concluyeron la visita de verificación sanitaria en 16 hoteles de Quintana Roo, realizando inspecciones, entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos, rastreabilidad de alimentos y toma de muestras de frutas, verduras y agua para análisis especializados.

"Las visitas de campo concluyeron el 4 de agosto y actualmente los laboratorios realizan el procesamiento de las muestras recolectadas, cuyos resultados serán dados a conocer una vez concluidos los análisis correspondientes", explicó.

Jalisco confirma dos casos de diarrea explosiva

La Secretaría de Salud Jalisco confirmó dos casos de ciclosporiasis o "diarreas explosivas", sin embargo, descartó un brote en la entidad y dio por cerrados ambos casos.

El secretario de Salud en la entidad, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que se trató de dos personas que llegaron de los Estados Unidos y Canadá, que se infectaron en aquellos países con el parásito y desarrollaron los síntomas en México, por lo que acudieron a solicitar ayuda médica.

Explicó que hay muchos parásitos que pueden causar la "diarrea explosiva" pero actualmente hay un brote focalizado en los Estados Unidos que ha afectado a más de 2 mil 300 personas.

Recordó que la enfermedad no es contagiosa de persona a persona y es de fácil tratamiento, pero se debe actuar con rapidez por el riesgo de deshidratación severa en pocos días.

Señaló que en los dos casos registrados en la entidad los pacientes ya se recuperaron y al confirmarse que nadie en su círculo cercano presentó síntomas de la enfermedad se dieron por concluidos.