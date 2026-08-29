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CDMX abre puerta a la muerte digna

Por EFE

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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CDMX abre puerta a la muerte digna
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      Ciudad de México.- Decenas de pacientes, familiares y activistas marcharon este viernes por el Centro Histórico de Ciudad de México para exigir la legalización de la eutanasia, tras lo que el Gobierno capitalino se comprometió, según los organizadores, a dar prioridad al debate de la denominada ´Ley Trasciende´, que busca garantizar el derecho a una muerte digna.

      La propuesta legislativa, impulsada por Samara Martínez y respaldada por investigaciones y más de 200,000 firmas, busca despenalizar y regular la ayuda médica para morir de manera indolora a personas con padecimientos crónico-degenerativos en etapas avanzadas o terminales.

      Durante la jornada, los manifestantes se movilizaron hacia las oficinas de la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México para sostener un encuentro con la mandataria capitalina, Clara Brugada, a quien entregaron el expediente para impulsar el proyecto.

      Tras concluir el encuentro, Martínez aseguró que Brugada les expresó su respaldo para avanzar en la discusión.

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      "Nos dijo que no solo ella, sino todo el Gobierno local ya está a favor de que sea un tema prioritario en este periodo legislativo", afirmó la activista y agregó que que la capital podría convertirse en la primera entidad del país en aprobar una reforma de este tipo antes de que el calendario electoral frene los debates.

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