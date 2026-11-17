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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Jesús Juárez Hernández, informó de la detención de dos personas en San Luis Potosí por hechos relacionados con presuntos fraudes en cajeros automáticos.

El funcionario señaló que una de las detenidas, una mujer de origen venezolano, contaba con una orden de aprehensión en Monterrey, Nuevo León. Dijo que fue sorprendida en territorio potosino en una conducta similar y que, según la información disponible, había varias denuncias en su contra por hechos del mismo tipo.

El otro detenido es un hombre que, de acuerdo con Juárez Hernández, intentó cambiarle la tarjeta a un cuentahabiente. En ambos casos, el personal bancario reportó los hechos y la policía acudió para realizar las detenciones.

El secretario pidió a los usuarios de cajeros que eviten entregar su tarjeta, compartir datos bancarios o revelar su NIP. También les pidió denunciar de inmediato cualquier intento de fraude para que la policía pueda intervenir.

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