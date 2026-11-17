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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) capturó a un hombre por su presunta participación en la agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), ocurrida el pasado 4 de noviembre de 2026.

El detenido es un policía municipal de la capital potosina, señaló la Fiscalía estatal.

Durante los hechos registrados en el bulevar Río Santiago en la fecha antes citada, uno de los agresores resultó herido y falleció horas después en un nosocomio, mientras que las investigaciones continuaron hasta identificar a Moisés "N" como otro de los presuntos agresores de los elementos estatales.

Agentes Fiscales realizaron las acciones pertinentes y obtuvieron una orden de aprehensión contra el presunto partícipe por el delito de ataque peligroso en real con daño en las cosas.

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El mandamiento judicial fue cumplimentado en la la zona metropolitana por elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes posteriormente pusieron al detenido a disposición de un Juez.