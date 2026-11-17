Crisis de agua, una narrativa de fuera: Galindo
El alcalde planteó recuperar adeudos para reparar la red y dar mantenimiento a los pozos.
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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, sostuvo que la capital no enfrenta una crisis de agua como la de 2023, cuando las presas estaban sin agua y El Realito dejó de abastecer a la ciudad.
Dijo que existe una narrativa sobre la falta de agua que, a su juicio, viene de fuera del Ayuntamiento.
Agregó que recuperar los adeudos por el servicio permitiría contar con recursos para atender socavones, reparar la red de agua potable y dar mantenimiento a los pozos. Para ello, planteó que quienes tengan adeudos se pongan al corriente.
Sobre la propuesta de desaparecer Interapas, Galindo dijo que hasta ahora no ha escuchado cómo se sustituiría al organismo operador.
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