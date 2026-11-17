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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo este lunes 16 de noviembre que los candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a alcaldías y diputaciones deberán firmar sus promesas de campaña ante notario público.

Luego de encabezar un acto público en Escalerillas, Gallardo aseguró que él mismo les conseguiría el notario para que firmaran frente a la gente. Agregó que, si los candidatos llegaran al cargo e incumplieran sus compromisos, él ayudaría a que fueran encarcelados.

El mandatario dijo que los compromisos de los aspirantes del Verde deben atender rezagos en agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado público y transporte, además de incluir apoyos mediante programas sociales.

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