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Movimiento Ciudadano irá solo a la elección de 2027 en San Luis Potosí y perfila a una mujer para competir por la gubernatura. Su dirigente estatal, Marco Antonio Gama Basarte, informó que buscarán que el partido naranja sea una alternativa para los potosinos.

Agregó que el partido está listo para el proceso electoral, cuya jornada de votación será el 6 de junio, y para definir sus candidaturas a la gubernatura y al Congreso del Estado, donde se disputarán 15 diputaciones de mayoría relativa y 12 de representación proporcional. También integrará las planillas para los 59 ayuntamientos.

Gama Basarte dijo que su partido evitará confrontaciones y mantendrá el diálogo durante el proceso electoral. Aseguró que abrirán espacios a candidaturas ciudadanas tanto en las planillas municipales como en las postulaciones a diputaciones locales.

Para el dirigente, los potosinos se tienen que sumar a una nueva manera de hacer política.

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