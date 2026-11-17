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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre un bloqueo de circulación en carriles centrales de la carretera '57, a la altura de la calle Roma, en ambas direcciones.

Se informa que la manifestación es de repartidores de servicios a través de aplicaciones de telefonía móvil.

La Policía Vial activó dispositivo en la zona, con cierre anticipado en carriles centrales para dirigir la circulación vehicular por las laterales.

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Acusan operativos excesivos de la SCT

Los c0nductroes que bloquearon los carriles centrales de la carretera 57 protestan contra los operativos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que calificaron como una persecución constante contra quienes prestan este servicio en la zona metropolitana.

Exigen que cesen las acciones de inspección y sanción, pues aseguraron que en las últimas semanas se han intensificado con retiros de unidades y procedimientos que consideran arbitrarios.

Denunciaron que algunos inspectores de la dependencia realizan intervenciones encapuchados, lo que, afirmaron, genera incertidumbre entre los conductores.

También reprocharon que, durante estos procedimientos, sus vehículos son asegurados e incluso algunos operadores son puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, sin que exista apertura para establecer un diálogo previo.

Los manifestantes señalaron que el aseguramiento de sus automóviles representa un golpe directo a su economía, debido a que son su principal herramienta de trabajo y, en muchos casos, su patrimonio. Por ello, pidieron que la dependencia revise los criterios con los que se llevan a cabo los operativos.

Cerca de las 12:30 horas, la SSPC informó que los quejosos retiraron bloqueo en ambos sentidos, por lo que se restableció la circulación vehicular.

Con información de Samuel Moreno/Pulso