Chiapas no cuenta con sistema de alerta de sismos en teléfonos

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El Secretario de Protección Civil de Chiapas, Mauricio Cordero, reconoció que Chiapas no cuenta con el sistema de alertas de sismos en los teléfonos, como quedó confirmado con el temblor de 7.4 que se registró a las 08:48 horas de este viernes.

En un video durante una reunión con el delegado de Protección Civil de las regiones de Chiapas, que ha circulado, Cordero salió al paso ante los cuestionamientos de la ciudadanía, que ha dicho que solo suenan las alarmas sísmicas en el teléfono en simulacros, pero no en hechos reales. "Justamente aquí (muestra un mapa en una pantalla) podemos ver el sistema de la plataforma Sasmex (Sistema de Alerta Temprana para Sismos) que se activaron las primeras alertas en Oaxaca que están instaladas".

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En el caso de Chiapas, reveló que no han sido instalados los sensores. "Todavía en Chiapas no tenemos alertas; ya se contrató el proyecto, está por empezarse a instalar (los sensores o antenas) en el próximo mes y a finales del año ya tendremos las alertas instaladas que desafortunadamente no tenemos en Chiapas".Entonces será hasta finales de este año que las alertas sísmicas llegarán a los teléfonos celulares "en tiempo y forma".Anunció que en el caso del Soconusco se mantendrá un monitoreo constante en la región del Soconusco, en la parte alta (cercanías del volcán Tacaná) y la parte baja, "donde hay afectaciones en unas viviendas"."Ahorita nos estaría avisando (la primera alerta) aquí en Chiapas; pero ya nos estará avisando en los próximos meses, ya cuando tengamos las alertas sísmicas instaladas", dijo Cordero, que mostró en la pantalla la activación de las alertas en Guerrero, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.Hasta las 10:00 horas de este viernes, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado 39 réplicas después del sismo que ocurrió a las 08:48 horas, con una magnitud de 7.4.Daños y afectación por sismoDaños materiales menores en municipios de la Frontera y el Soconusco dejó el sismo magnitud 7.4 que la mañana de este viernes sacudió a Chiapas, informaron autoridades gubernamentales.Los hechos se redujeron a tres personas lesionadas y daños no considerables en viviendas e inmuebles públicos de algunos municipios.Fueron afectadas la unidad administrativa y el teatro de Tapachula, así como dos hospitales en los municipios de Jitotol y Ostuacán, respectivamente.El sismo causó fisuras y grietas en un templo y el edificio de la presidencia de Mazatan; en Suchiate y Escuintla algunas viviendas resienten daños menores.El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó esta mañana una reunión de evaluación con funcionarios del Sistema Estatal de Protección Civil.En el encuentro participó a distancia la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y representantes de los tres órdenes de gobierno, para evaluar las acciones tras el sismo.Uno de los edificios gubernamentales de Tuxtla Gutiérrez que tuvo mayor movilización es la Torre Chiapas, ubicada en la zona oriente.En el sitio, personal de seguridad y brigadas internas evacuaron de manera preventiva a funcionarios y empleados de oficinas públicas y privadas.Brigadas de Protección Civil y paramédicos atendieron a varias personas que padecieron crisis nerviosas, principalmente quienes se encontraban en los niveles superiores de la torre cuando ocurrió el movimiento telúrico.La salida emergente se realizó en orden, en cuanto brigadistas revisaban la estructura para descartar daños.La Secretaría Estatal de Protección Civil informó que activa los protocolos de monitoreo y los recorridos físicos de evaluación en las distintas regiones de Chiapas.El personal verifica posibles afectaciones en viviendas, infraestructura pública y servicios estratégicos en los municipios de la Frontera y el Soconusco.