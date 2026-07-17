Celebra AMIVTAC ratificación de proyectos carreteros en SLP

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El delegado en San Luis Potosí de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C., Christian Doig Alvear, informó que en la XXV Reunión Nacional de Vías Terrestres de la AMIVTAC, se revisaron los retos del sector, como la conservación carretera, la movilidad ferroviaria, el transporte de carga, la innovación tecnológica, la planeación y el futuro de la red carretera en México.

La convención nacional que se realizó del 15 al 17 de julio en Morelia, Michoacán. Explicó que para San Luis Potosí se dieron buenas noticias, pues se concluirá con la carretera Tamazunchale-Huehutla, que tiene un avance del 75% y representa una inversión de 6 mil 600 millones de pesos.

Además, se ratificó la modernización de la carretera Valles - Tampico con una inversión de 7 mil 600 mdp, siendo uno de los ejes prioritarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para impulsar el desarrollo y la economía de la región.

Doig Alvear confirmó que para finales de este año estarán habilitados los mil 50 carriles de cobro con telepeaje y comenzará la migración hacia un sistema de cero efectivo.

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