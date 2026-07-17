Imputan más cargos a detenidos en La Pila

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra una pareja por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado con violencia, cometido en agravio de tiendas de conveniencia.

Las indagatorias permitieron establecer que Mirna "N" y Julio Francisco "N" presuntamente se apoderaban de dinero en efectivo y diversa mercancía mediante el uso de violencia en distintas sucursales de una cadena comercial.

Como resultado de los trabajos de inteligencia y análisis de la Policía de Investigación (PDI), fue posible relacionarlos con al menos diez hechos delictivos que presentaban el mismo patrón de actuación. Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público obtuvo de un Juez de Control el mandamiento judicial correspondiente.

Ambos imputados ya se encontraban internos en el Centro Penitenciario Estatal de La Pila, donde agentes investigadores les notificaron el nuevo proceso penal iniciado en su contra.

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