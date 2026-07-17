Marx Arriaga denuncia que SEP le adeuda su liquidación laboral

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y uno de los principales impulsores de los nuevos Libros de Texto Gratuitos, denunció que, a más de seis meses de su salida de la dependencia, no ha recibido su liquidación laboral, situación que, aseguró, lo ha llevado a rematar parte de su patrimonio para hacer frente a sus deudas.

Marx Arriaga denuncia adeudo de liquidación en SEP

A través de una serie de mensajes difundidos en la red social X, el exfuncionario afirmó que la falta de pago por parte de la SEP lo obligó a poner en venta herramientas de trabajo, entre ellas un horno, además de ofrecer una vivienda ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

"La SEP no me da mi liquidación y me veo en la necesidad de rematar las herramientas de trabajo", escribió Arriaga, quien también señaló que no puede seguir cubriendo los intereses generados por sus compromisos financieros.

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Venta de patrimonio para cubrir deudas

En otro mensaje, sostuvo que prefiere desprenderse de sus bienes antes de que sean recuperados por una institución bancaria. "No puedo más. Prefiero regalarlo todo que dejar que Santander lo remate", expresó.

El exdirector de Materiales Educativos afirmó que han transcurrido más de seis meses sin recibir la indemnización correspondiente tras concluir su relación laboral con la dependencia federal y atribuyó a esa situación las dificultades económicas que enfrenta actualmente.

"Si alguien busca una casa en juaritos, estoy malbaratando el patrimonio que construí como maestro", publicó en la misma red social.

Arriaga Navarro se convirtió en una de las figuras más visibles de la política educativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador debido a su participación en el rediseño de los Libros de Texto Gratuitos y en la implementación de los materiales pedagógicos vinculados a la Nueva Escuela Mexicana.

Su salida de la SEP ocurrió a principios de este año, luego de una confrontación pública con autoridades educativas derivada de cambios administrativos en la dependencia. En ese contexto, el funcionario permaneció durante varios días en oficinas de la Secretaría para exigir que se respetaran sus derechos laborales.