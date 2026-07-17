SSC devuelve perro Haaland a su dueño en jornada de adopición

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un perro que fue encontrado en la calle y estaba bajo custodia de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) fue devuelto a su dueño, luego de ver en noticieros que estaba en adopción.

La SSC informó que durante el segundo día de la jornada de adopciones que se lleva a cabo en la Glorieta de los Insurgentes, un ciudadano llegó a reclamar a Haaland, como fue nombrado el lomito rescatado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El joven dijo que su mascota se perdió hace meses y cuyo nombre real es Bigotes.El personal de la BVA entregó al perrito a su dueño.La SSC lleva a cabo una jornada de adopción de perros y gatos en la Glorieta de los Insurgentes.