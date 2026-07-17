México y Canadá fortalecen relación bilateral con nuevos acuerdos

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En el marco del Plan de Acción 2025-2028, tras el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro canadiense Mark Carney, México y Canadá fortalecieron la relación bilateral.

En Ottawa, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, sostuvo una reunión con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, con quien acordó trabajar por una relación más dinámica, que abra nuevas oportunidades para las empresas, la innovación y el bienestar compartido.

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Mencionó la SRE que ese país es uno de los socios estratégicos de México, "con quien mantenemos amplias coincidencias en la agenda internacional y fuertes vínculos en los ámbitos económico, cultural, turístico y social".En conferencia de prensa conjunta con Anand, el canciller Velasco aseguró que la asociación entre México y Canadá entra en "una etapa de cooperación aún más estrecha, que seguirá creando oportunidades, fortaleciendo América del Norte y mejorando el bienestar de nuestras sociedades"."Y a través de nuestros pilares de seguridad y medio ambiente, estamos profundizando la cooperación en materia de seguridad pública, preparación para emergencias y acción climática. Esta es la verdadera esencia de nuestra alianza: la acción coordinada en las áreas que más importan", dijo Velasco.Indicó que en cuanto a acción para la prosperidad, se está facilitando el comercio y la inversión, así como fortaleciendo la conectividad portuaria y marítima."Al tiempo que impulsamos el trabajo conjunto en materia de minerales críticos, energía limpia y manufactura avanzada, los sectores que definirán la competitividad de América del Norte", dijo el titular de la SRE.Sobre movilidad, bienestar e inclusión, apuntó que se amplían los programas laborales y de movilidad que traen a Canadá a decenas de miles de trabajadores mexicanos cada año, en beneficio de ambas economías.Roberto Velasco garantizó que México y Canadá seguirán trabajando juntos a través del diálogo, la cooperación multilateral y el respeto al derecho internacional "para enfrentar los desafíos que enfrentan nuestra región y la comunidad internacional".Canadá anuncia 12.1 mdd para proyectos en MéxicoLa ministra de Canadá anunció un financiamiento de 12.1 millones de dólares canadienses para proyectos en México y otros países de América Latina para contribuir al avance de las prioridades del Plan de Acción.Como parte de ese financiamiento, Anand anunció la contribución de Canadá al Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que busca fortalecer los esfuerzos de identificación en México mediante innovaciones técnicas y científicas, así como un proyecto de 5 millones de dólares canadienses, TURQUESA II, ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) e Interpol.TURQUESA II tiene por objetivo fortalecer la cooperación entre las autoridades locales de México, República Dominicana, Guatemala y Honduras para combatir las redes criminales transnacionales involucradas en la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes.Ambas naciones acordaron trabajar para facilitar el acceso a tecnología satelital canadiense destinada a detectar embarcaciones involucradas en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como los daños asociados.El programa de Detección de Embarcaciones Oscuras (Dark Vessel Detection) del Ministerio de Pesca y Océanos de Canadá incluye una contribución de 7 millones de dólares canadienses del Ministerio de Asuntos Globales para proteger la biodiversidad marina y los medios de vida sostenibles de las comunidades costeras.