Cierran filas con L. Beltrán

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Ciudad de México.- Figuras de la Cuarta Transformación cerraron filas en torno a Andrés Manuel López Beltrán luego de que el segundo hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador hiciera pública una carta al presidente Donald Trump reclamando el retiro de su visa por el gobierno de Estados Unidos.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, apuntó al respecto: "No se confundan. La cancelación de visas es arquitectura sicológica y política, no un expediente judicial".

Gerardo Fernández Noroña apuntó desde Cuba: "Toda mi solidaridad a López Beltrán, el retiro de la visa es una medida arbitraria y con intencionalidad política de dañar a nuestro movimiento".

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, lamentó que sectores de la derecha celebren lo sucedido.

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En contraste, la oposición aplaudió la decisión de Estados Unidos de cancelar el documento de ingreso a López Beltrán.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo que es importante que el gobierno de Estados Unidos transparente los motivos por los que le retiró la visa a López Beltrán.

La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, dijo que el retiro de la visa a "Andy" Manuel López Beltrán es consecuencia de una investigación por corrupción, y no como un ataque a la soberanía, por lo que la FGR en lugar de encubrirlo debe investigarlo.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, celebró el retiro de la visa.

"Estados Unidos ya te revocó la visa y ahora sales a lloriquear, acusando motivos políticos y comparando la decisión con prácticas hitlerianas. ¡Estás viendo y no ves! Las investigaciones les están alcanzando y ustedes siguen creyendo que su ´narcoapellido´ los hace intocables", resaltó.