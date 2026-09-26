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Nacional

Cierran puertos en Baja California Sur por Polo

Suspenden actividades náuticas turísticas y recreativas

Por El Universal

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Cierran puertos en Baja California Sur por Polo
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      La Paz, BCS.- Ante el incremento del oleaje y la presencia de mar de fondo asociados al huracán Polo, la Capitanía de Puerto Regional determinó, a partir del viernes, el cierre de los puertos de Los Cabos y el municipio de Comondú, como medida preventiva.

      En Los Cabos también quedaron suspendidas las actividades náuticas turísticas y recreativas en las zonas de playa. El viernes, se colocaron bandera negra en 21 playas de Cabo San Lucas y cinco de San José del Cabo, lo que significa cierre de playa.

      Aunque el huracán Polo -categoría 5- todavía se encuentra a más de 600 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, la zona sur de la península comienza a resentir aumento del oleaje, mar de fondo y viento, mientras el Consejo Estatal de Protección Civil se declaró en sesión permanente y continúa el seguimiento a la trayectoria del ciclón hacia Baja California Sur.

      Ante el pronóstico de impacto del huracán "Polo", miles de efectivos militares, buques, aeronaves, maquinaria y equipos especializados son movilizados hacia distintos puntos de Baja California Sur.

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      Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, el comandante de la Tercera Zona Militar, general César Omar Quinn Ponce, detalló que el componente aéreo contempla 55 elementos, cinco aeronaves de ala fija y cuatro de ala rotativa. En la zona terrestre contemplan mil 360 militares distribuidos en nueve agrupamientos de ingenieros, con maquinaria, binomios, células de transmisiones, cocina móvil, plantas potabilizadoras y torres de iluminación, listas para ser trasladadas a la región.

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