Tormenta tropical Bertha genera avisos en la costa del Golfo de México

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NUEVA ORLEANS (AP) — La tormenta tropical Bertha se formó la tarde del lunes en el Golfo de México al sur de la franja noroeste de Florida y se tiene previsto que siga fortaleciéndose a medida que se acerca a zonas costeras pobladas, con amenaza de fuertes lluvias, marejada ciclónica e intensos vientos, informaron los meteorólogos.

Centro Nacional de Huracanes emite avisos por Bertha

El vórtice de Bertha se ubicaba a unos 180 kilómetros (110 millas) al sur de Panama City, Florida, hacia las 8 de la noche del lunes. La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de alrededor de 65 km/h (40 mph) y se anticipa que siga fortaleciéndose, según un aviso vespertino del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami.

La tormenta de lento desplazamiento lento se ha estado desplazando de forma errática, pero se tiene previsto que se mantenga cerca de o a lo largo de la costa norte del golfo de México a principios de esta semana, provocando fuertes lluvias en las zonas costeras del norte de Florida, Alabama, Mississippi y Luisiana mientras avanza hacia el oeste en dirección a Texas.

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Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico. La tormenta tropical Arthur llevó el mes pasado fuertes lluvias al sureste de Estados Unidos.

La tormenta se desplaza en dirección oeste-noroeste a unos 6 km/h (3 mph) hacia el borde norte del golfo, indicó el NHC.

Un aviso de tormenta tropical entró en vigor para una amplia zona que abarca desde el río Ochlockonee en Florida hasta el sureste de Luisiana, en los límites con los municipios de Jefferson y Plaquemines.

Impacto y riesgos en la costa norte del Golfo

También se emitió un aviso de marejada ciclónica que va desde la desembocadura del río Mississippi hasta los límites entre Alabama y Florida.

El centro de huracanes indicó que podrían registrarse marejadas de hasta 1,2 metros (cuatro pies) en partes de las costas de Luisiana y Mississippi, y advirtió que también podría se podrían registrar esta semana uno o dos tornados aislados en la región de Big Bend, en Florida.

El servicio meteorológico añadió que también podrían presentarse zonas de inundaciones repentinas a lo largo de la costa hasta el viernes, desde el oeste de Florida hasta el centro de Texas. Agregó que las precipitaciones podrían alcanzar entre 7 y 12 centímetros (3 y 5 pulgadas) a lo largo de la costa de Luisiana, con cantidades mayores previstas en algunas áreas, en particular al sur del lago Pontchartrain.

Podrían requerirse avisos adicionales para algunas zonas costeras en el norte del Golfo de México en las próximas horas, señaló el NHC, que instó a la población en lugares tan remotos como Luisiana y Texas a seguir de cerca el progreso de la tormenta.

En tanto, en el océano Pacífico oriental, la tormenta tropical Fausto se fortaleció el lunes y se encontraba cerca de alcanzar categoría de huracán mar adentro, lejos de México.

Fausto registraba el lunes vientos máximos sostenidos de 110 km/h (70 mph) y se ubicaba a unos 1.205 kilómetros (745 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, México. El centro de huracanes indicó que la tormenta se desplazaba hacia el noroeste a 17 km/h (10 mph ) y no representaba amenaza para tierra.